Droits de l’enfant – La Marche de l’espoir s’ouvre aux entreprises La 30e édition de cette manifestation phare de l’automne se réinvente une nouvelle fois pour toucher un plus large public. Xavier Lafargue

Autrefois ouverte aux familles, la Marche de l’espoir (ici la 28 e édition en 2019) se dédouble cette année avec la création de la Marche des entreprises. PIERRE ALBOUY

C’est une petite révolution. Autrefois dédiée uniquement aux familles, la Marche de l’espoir, organisée par Terre des hommes Suisse, qui réunit chaque année plus de 10’000 personnes sur la rive droite du lac, s’ouvre à toute la population en invitant les entreprises à l’occasion de sa 30e édition. La pandémie qui frappe l’ensemble de la planète depuis un an et demi n’est pas étrangère à cette ouverture.

«Depuis un an, on estime à 168 millions le nombre d’enfants qui n’ont pas pu retourner à l’école, à cause de leurs fermetures. Le risque d’une augmentation de l’exploitation du travail des enfants est très réel.» Christophe Roduit, directeur général de Terre des hommes Suisse

Comme l’an passé, en raison des mesures sanitaires, la manifestation ne se déroulera pas sur un seul dimanche, mais les participants sont invités à «avaler» des kilomètres selon leurs disponibilités, du 17 octobre au 20 novembre. Ces deux dates n’ont pas été choisies au hasard. «La première aurait dû être le jour officiel de la Marche de l’espoir 2021, et la seconde correspond à la Journée internationale des droits de l’enfant», précise Christophe Roduit, secrétaire général de Terre des hommes Suisse.

Responsabilité sociale

L'ouverture aux entreprises n'est pas non plus le fruit du hasard. «Notre objectif demeure la promotion des droits de l'enfant, explique Christophe Roduit. Or, depuis l'apparition du Covid-19, nous sommes très inquiets. Depuis un an, on estime à 168 millions le nombre d'enfants qui n'ont pas pu retourner à l'école à cause des fermetures. Le risque d'une augmentation de l'exploitation du travail des enfants, qui s'ajoute au phénomène de pauvreté, est très réel. Dans cette optique, la participation des entreprises à la Marche de l'espoir nous est apparue évidente. Elles ont en effet une responsabilité sociale envers les droits de l'enfant. Elles agiront comme parrains de leurs employés en finançant le nombre de kilomètres qu'ils parcourront.»

Avec la Fondation Lombard Odier

Pour élaborer son nouveau concept, Terre des hommes Suisse a approché la Fondation Lombard Odier. «Nous avons tout de suite été enthousiasmés», relève Maximilian Martin, secrétaire général de la fondation. «Ce projet arrive au bon moment, car avec l’accroissement du télétravail, les entreprises vivent aussi des moments difficiles. Les collaborateurs ont maintenant besoin de retrouver le plaisir de faire des choses ensemble. Et de prendre soin de leur santé. Ce projet est à même de redynamiser les équipes.»

«Ce projet arrive au bon moment, car avec l’accroissement du télétravail, les entreprises vivent aussi des moments difficiles. Les collaborateurs ont maintenant besoin de retrouver le plaisir de faire des choses ensemble.» Maximilian Martin, secrétaire général de la Fondation Lombard Odier

Un projet qui, ajoute-t-il, «répond à l'un de nos objectifs, à savoir aider à créer de nouveaux instruments numériques au bénéfice des collectivités publiques». Ainsi, la fondation a financé la programmation spécifique pour la Marche de l'espoir des entreprises, grâce à la plateforme numérique développée par Alaya. C'est grâce à elle que les participants suivront l'accumulation des kilomètres au sein de leur entreprise.

Un allié de poids

La CCIG (Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève) a déjà répondu présent à l’appel de Terre des hommes Suisse et de la Fondation Lombard Odier. Avec ses 2400 entreprises membres, il s’agit d’un allié de poids. «La pandémie a, chez nous, distendu les liens sociaux, mais elle a aussi, dans bien des pays, privé les enfants d’un accès à l’école, constate Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. La Marche de l’espoir des entreprises est une belle et saine manière de contribuer à la résolution de ces deux problèmes…»

