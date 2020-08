Courrier des lecteurs – La marchandisation de l’espace Lauriane Sanchis

Conches, 2 août

L’éditorial de la «Tribune de Genève» du 1er août est consacré à l’actuelle mission de la société Space X. L’envoi de deux hommes dans une station spatiale y est présenté comme un exploit et une révolution dans la course à l’espace alors que cette opération a été réalisée des centaines de fois depuis plusieurs décennies. Votre éditorialiste se réjouit de l’ouverture à la concurrence d’entreprises privées dans la conquête spatiale et des prix low-cost qui permettront à des élites richissimes de s’offrir un baptême de l’espace à 250’000 dollars pour soigner leur ego.

En l’absence de toute réglementation et de toute éthique responsable, de puissantes sociétés s’approprieront notre espace commun. Elon Musk, avec l’accord de l’administration américaine, ne s’est-il pas arrogé le droit de polluer notre ciel avec des dizaines de milliers de satellites pour étendre le réseau internet sur toute la planète et permettre la surveillance et le contrôle de nos vies?

Il est urgent de se doter d’une charte internationale de l’espace pour éviter la mainmise irresponsable de quelques pays impérialistes. À défaut de règles, l’espace sera livré à l’avidité, à l’affrontement et à la pollution. Il sera coté en Bourse pour offrir aux spéculateurs un terrain de jeu rémunérateur.

Ces aspects ne semblent pas préoccuper votre éditorialiste. Il fait l’apologie de la marchandisation de l’espace et de la technologie qui sert de mirage à ceux qui considèrent que l’homme est tout-puissant.

Il oublie qu’aujourd’hui la science est totalement impuissante à enrayer l’emballement climatique en Sibérie, qui a enregistré cet été une température de 38 degrés.

Les hommes feraient mieux de garder les pieds sur terre en s’investissant dans la sauvegarde de celle-ci et en se détournant du miroir aux alouettes des marchands de lunes.

Daniel Fortis

