Fête de la musique – La Mandolinata, 130 ans de cordes pincées au cœur de Genève L’ensemble né en 1893 a prolongé à la Cour du 14 sa longue histoire d’amour avec l’instrument bombé, face à un public en sueur et conquis. Rocco Zacheo

L’ensemble Mandolinata sur la scène de la Cour du 14. MAGALI GIRARDIN

Avec ses sonorités se répandant telles des gouttelettes métalliques, il faut en convenir, la mandoline n’offre pas l’approche la plus aisée qui soit pour le mélomane peu familier de l’objet. Les mouvements de plectre qu’elle requiert pour exister, tous nerveux et quasi incessants, n’améliorent pas son cas, puisqu’ils génèrent des averses sonores d’une densité puissante, placées dans les tessitures aiguës. Bref, cet exotisme de bois et de cordes n’aurait rien en principe pour attirer l’attention du grand public. Mais il en a été tout autrement dans un temps révolu, et l’histoire de l’ensemble genevois Mandolinata le rappelle alors que ses membres ont fait escale à la Cour du 14, dimanche en plein après-midi.

Une joyeuse bande

Cette histoire, elle dit que dans la foulée de sa naissance, en 1893, la formation guidée par quelques figures originaires d’Italie – tout comme l’instrument – rencontra un succès foudroyant et durable. Dans ses rangs, on a compté jusqu’à une cinquantaine de membres, tous dévolus à différentes variantes instrumentales, allant de la mandoline au mandoloncelle, en passant par la mandole. Et pour renforcer la charpente, on y a ajouté au fil du temps une contrebasse et des guitares. Cette joyeuse bande a sillonné pendant des décennies la Suisse et quelques pays européens, accueillie avec un enthousiasme qu’on peine à imaginer de nos jours.

L’ensemble Mandolinata sur la scène de la Cour du 14. MAGALI GIRARDIN

Et aujourd’hui, qu’en est-il donc? Les rangs se sont considérablement amaigris et la moyenne d’âge des membres a grimpé en même temps. Mais la passion est restée intacte, c’est ce qu’a montré le concert à la Fête de la musique. Une prestation campée en territoire baroque, avec des pièces notamment de Haydn, Gluck (une transcription d’un air d’«Orphée et Eurydice»), Pachelbel (son incontournable «Canon» dédié à un membre de l’ensemble récemment disparu) et Vivaldi, bien sûr, qui a écrit au moins quatre concertos entièrement dédiés à la mandoline. Entassé dans cette boîte intimiste qu’est la Cour du 14, le très nombreux public a transpiré, suivi religieusement le programme et applaudi chaque averse sonore. Les gouttelettes métalliques ont encore de beaux jours devant elles.

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.