Lieu culturel genevois – La Makhno tire sa révérence après dix ans d’existence L’association des «Ami.e.s de Nestor», qui assure la gérance du lieu, a annoncé sur Instagram son départ du bar emblématique de l’Usine. Henri Neerman

Depuis son inauguration en 1989, l’Usine est un lieu incontournable de la vie culturelle genevoise, partagé par une vingtaine d’associations et de collectifs divers. PAOLO BATTISTON

Jour maussade pour le monde de la culture alternative à Genève. La Makhno, bar et espace de concert emblématique de l’Usine, vient d’annoncer ce lundi sa fermeture au travers d’un texte publié sur son compte Instagram. En effet, l’association «Les ami.e.s de Nestor» – du nom du révolutionnaire anarchiste ukrainien Nestor Makhno – abandonnera les rênes du lieu à la fin du mois de juin, lors de la fermeture estivale habituelle de l’Usine. Le lieu devrait cependant être appelé à trouver, du moins espérons, un repreneur pour la saison prochaine.

La Makhno, qui, en 2013, a succédé au Moloko, était sur le point de fêter son 10e anniversaire. Cette dernière, lieu incontournable du monde alternatif et de la vie nocturne genevoise, est réputée pour sa programmation musicale éclectique – généralement proposée à prix libre – allant du punk à la techno, en passant par les karaokés et autres open-mics. Aucun changement à la programmation du mois de juin, d’ores et déjà révélée, n’a pour l’heure été annoncé. L’aventure devrait donc se terminer le 1er juillet prochain, avec une ultime soirée sobrement intitulée «Big murge!»

Fin d’une ère

Dans le communiqué publié sur son compte, la Makhno ne fait pas mention d’une raison particulière à cette fin relativement inattendue. Le ton est néanmoins résolument positif. « On espère ensuite laisser la place à un nouveau projet aussi chouette que le nôtre, renouveler cet espace et le laisser aux mains d’énergies neuves», déclare l’association, qui ajoute au passage «se réjouir de découvrir ce que l’avenir réserve à la scène musicale alternative genevoise».

Elle en profite également pour rendre hommage, entre autres, aux «bourréexs relouexs» et «habituéexs de la première heure», en passant par «les nombreuses personnes ayant travaillé derrière le bar» ainsi que «les groupes et les Djs sans le talent de qui la Makhno n’aurait jamais eu de raison d’exister». En bref, elle salue toutes les personnes ayant permis de faire le sel d’un lieu à l’ambiance, il faut l’admettre, résolument unique.

