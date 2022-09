Genève, une histoire sur mesure – La Maison Tavel reloge dignement son relief high tech Le relief de 2012 sur lequel sont projetés des plans anciens est l’une des attractions du musée de la rue du Puits-Saint-Pierre. Benjamin Chaix

LAURENT GUIRAUD

«J’ai deux reliefs…» pourrait chanter la Maison Tavel. «L’ancien et le nouveau», pourrait-elle ajouter plus pastoralement. L’ancien, c’est la star des combles du 6, rue du Puits-Saint-Pierre. Il porte le nom de son constructeur Auguste Magnin et représente Genève en 1850. Il est fabriqué en zinc et en cuivre. Le nouveau date déjà de 2012; c’est «Genève, une histoire sur mesure», un relief plus modeste qui s’anime grâce à des projections de plans et cartes anciens, synchronisés chronologiquement avec un diaporama défilant au-dessus de lui. Le tout commenté par une voix enregistrée qu’il vaut mieux écouter quand personne ne cause aux alentours.

Ce dernier mardi de septembre, c’est jour de grand brouhaha car la Ville et l’État sont venus main dans la main inaugurer le déplacement dudit relief de quelques mètres. Il est passé de la première grande salle du rez-de-chaussée de la Maison Tavel à un salon parqueté donnant sur le jardin. Il y est seul; ce qui permet de le voir en entendant mieux les commentaires que dans un lieu où le va-et-vient des visiteurs est constant.

Car il s’agit d’un «dispositif immersif», comme l’ont rappelé les orateurs. D’abord une oratrice, car le conseiller administratif Sami Kanaan ne prend plus la parole s’il n’y a que des hommes au programme; il la cède donc à Virginie Todeschini, responsable de l’unité projets transversaux au Département de la culture et de la transition numérique. Puis, le conseiller d’État Antonio Hodgers salue lui aussi l’intérêt du numérique au service de la compréhension du passé.

Des pilotis préhistoriques

«Genève, une histoire sur mesure» a été remarqué dès à sa création il y a dix ans par de très nombreux spectateurs. En douze minutes, le spectateur passe du retrait des glaciers au XIXe siècle à travers toutes les cartes historiques de Genève en possession de la Bibliothèque de Genève (BGE), projetées sur un relief blanc. Une manière spectaculaire de faire comprendre comment notre territoire s’est métamorphosé sous l’effet des forces naturelles, mais aussi par l’action des populations humaines. Un beau travail réalisé par la société genevoise On-situ de Jean-Michel Sanchez et Julien Roger, dans une scénographie de Vasken Yeghiayan. Les textes sont du géographe Jean-François Coulais.

Dès 2012, ce relief a voyagé à travers la Suisse, puis il est venu se poser à la Maison Tavel, où l’intérêt qu’il n’a pas cessé de susciter a suggéré au conservateur Alexandre Fiette de lui consacrer enfin une salle particulière. Il y voisine avec une impressionnante installation fournie par le Service cantonal d’archéologie. Il s’agit de pilotis provenant d’un village palafittique du bord du lac. C’est tout ce qui subsistait d’habitations préhistoriques lacustres situées en bas du chemin de Plonjon. Ils sont disposés en face du relief, fixés sur une structure noire qui traverse la salle et englobe l’espace de projection. C’est assez impressionnant de se trouver nez à nez avec des pièces de bois taillées par des gens de l’âge du bronze final, entre 1063 et 858 av. J.-C.

Le déménagement de «Genève, une histoire sur mesure» offre l’occasion de donner un bon coup de projecteur sur cette réalisation de l’ère numérique fort instructive et séduisante.

