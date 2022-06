Installations lacustres à Genève – La Maison de la pêche officiellement inaugurée Canton et Commune ont coupé le cordon aux couleurs de Genève pour fêter le bâtiment situé au nouveau Port-Noir. Léa Frischknecht

Antonio Hodgers, Marie Barbey-Chappuis et Christophe Ebener inauguraient, jeudi, la maison de la pêche. LAURENT GUIRAUD

Voilà plus d’une année que pêcheurs professionnels et amateurs ont emménagé dans leur nouvelle demeure, située à côté de la plage des Eaux-Vives. Si la cérémonie officielle a un peu tardé, ça y est, la Maison de la pêche est inaugurée. La petite fête à l’honneur du bâtiment flambant neuf du Port-Noir réunissait, jeudi matin, une grosse soixantaine d’officiels, pêcheurs et curieux.