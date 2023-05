Intelligence artificielle – La Maison Blanche rappelle les entreprises à leur devoir «moral» Kamala Harris, vice-présidente américaine, rappelle que «le secteur privé a un devoir éthique de s’assurer de la sûreté et de la sécurité de ses produits».

La vice-présidente américaine Kamala Harris a rappelé jeudi aux patrons de grandes entreprises de l’intelligence artificielle, invités à la Maison-Blanche, qu’ils ont un devoir «moral» de protéger la société des dangers potentiels de cette technologie majeure.

«Ainsi que je l’ai fait savoir aux patrons d’entreprises à la pointe de l’innovation américaine dans l’IA, le secteur privé a un devoir éthique, moral et légal de s’assurer de la sûreté et de la sécurité de ses produits», a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La vice-présidente, qui a rencontré à la Maison-Blanche les dirigeants de Google, Microsoft, OpenAi et Anthropic, a déclaré que l’IA a le «potentiel d’améliorer la vie des gens et de s’attaquer à certains des plus grands défis de la société.»

«Mais en même temps», a prévenu la démocrate, «l’IA a le potentiel d’augmenter de manière très importante des dangers qui pèsent sur la sûreté et la sécurité, de rogner sur les droits civiques et la vie privée et de saper la confiance et la foi du public dans la démocratie.»

La vice-présidente a fait savoir qu’elle et le président Joe Biden, qui est passé rapidement à la réunion, soutiennent de «potentielles nouvelles régulations» et «une nouvelle législation».

