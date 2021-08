Retour des talibans – La Maison-Blanche assume: «Ce n’est pas Saigon» Les Talibans contrôlent tout le pays et sont entrés dans Kaboul, alors que le président Ashraf Ghani a pris la fuite. Mais les Américains ne reviendront pas en arrière. Kessava Packiry, New York

Les Talibans patrouillent dans Kandahar, leur fief historique dans le sud du pays, reconquise vendredi. 15 août 2021. KEYSTONE

Les drapeaux blancs des Talibans flottent désormais sur toutes les villes d’Afghanistan. Après la prise de Herat jeudi, de Kandahar vendredi, puis de Mazar-e-Sharif et Jalalabad le lendemain, les insurgés ne sont plus qu’à deux doigts de mettre la main sur la capitale, Kaboul. Ils ont déjà pris le contrôle de certains quartiers de la ville. Les Talibans assurent vouloir négocier avec le gouvernement afin d’éviter un bain de sang. Ils affirment que rien ne sera fait à une population en partie terrifiée, les femmes surtout, qui voit s’envoler vingt ans de droits et de libertés.