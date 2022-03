Conflit ukrainien – La maire de Lancy boycotte la Journée mondiale de la protection civile Corinne Gachet ne participera pas aux célébrations organisées par l’OIPC en raison de ses liens avec la Fédération de Russie. Léa Frischknecht

C’est dans le parc Chuit, au Petit-Lancy, qu’est basée l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC). LAURENT GUIRAUD

Abo Guerre en Europe Un déluge de solidarité envahit la mission d’Ukraine Le 1er mars 1972 entrait en vigueur la Constitution de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC). C’est cette date qu’a choisie l’organisation intergouvernementale, basée au parc Chuit, à Lancy, pour célébrer, depuis 1999, la Journée mondiale de la protection civile. Mais celle-ci se fera cette année sans Corinne Gachet, maire lancéenne depuis juin 2021.

Boycott général

La raison de ce boycott? La déclaration de guerre de la Russie à l’Ukraine, annoncée par Vladimir Poutine dans la nuit du 23 au 24 février. Or, comme le rappelle le communiqué de presse de la Ville de Lancy, la Fédération de Russie est à la fois membre et contributeur majeur de l’OIPC. «Rappelons que cette organisation a pour but de protéger les populations en cas de catastrophes naturelles ou causées par l’homme. Qu’un pays puisse s’investir dans un objectif si bienveillant et déclarer la guerre est une dichotomie insupportable», clarifie Corinne Gachet.

Une décision prise par l’ensemble du Conseil administratif, qui assure que la Commune boycottera tous les événements «organisés et soutenus par quelque moyen que ce soit par la Fédération de Russie ou des pays ne condamnant pas cette guerre». Ainsi, la maire annonce déjà qu’elle déclinera l’invitation à l’occasion de la fête nationale du Pakistan. «Je n’irai pas rencontrer l’ambassadeur à Berne car le pays dit ne pas vouloir prendre position, mais le chef du gouvernement pakistanais est allé saluer Vladimir Poutine la semaine dernière, condamne Corinne Gachet. Ce boycott est un petit geste, à notre échelle, mais il me semble très important.» Une manifestation s’organise également dans le parc Chuit, mardi en fin de journée.

Soupçons d’influence russe

En 2018 déjà, l’OIPC avait défrayé la chronique au sujet de l’importante influence russe dans l’organisation. «Le Temps» et la RTS avaient ainsi révélé le salaire mirobolant du secrétaire général de l’époque, le russe Vladimir Kuvshinov, ainsi que des liens étroits entre l’organisation intergouvernementale et la Fédération de Russie.

La secrétaire générale de l’OIPC, Mariatou Yap, se dit «très surprise» de la décision de la Commune. Elle rappelle que le thème de la Journée mondiale de la protection civile 2022 était le volontariat. «Nous avions invité la Commune de Lancy, où nous résidons, pour qu’elle vienne nous parler de ses actions dans ce domaine», raconte la secrétaire générale. Invitation déclinée par mail, lundi matin.

«Nous comptons près de 60 États membres et la Russie n’est pas le seul pays à être en conflit, souligne Mariatou Yap. Si Lancy suit cette logique, elle devra boycotter beaucoup de nations.» Si elle reconnaît que l’organisation a connu quelques dysfonctionnements en 2018, elle affirme que depuis son arrivée, en 2020, elle n’a constaté aucun signe d’influence russe. Et ajoute que si la Russie est le seul pays à avoir le statut de «partenaire stratégique», et donc à verser plus d’argent que ses contributions usuelles, c’est parce que c’est le seul à en avoir fait la demande. «Mais la Constitution de l’OIPC est claire: tout pays membre peut demander à devenir partenaire stratégique», précise-t-elle.

Léa Frischknecht est journaliste stagiaire à la rubrique genevoise. Après un bachelor en Science politique à l’Université de Genève, elle a obtenu son master à l’Académie des médias et du journalisme de l’Université de Neuchâtel. Plus d'infos

