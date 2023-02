La magie du costume par Mariel Manuel Le collectif flamand FC Bergman lui confie l’accessoirisation de son opéra pour le Grand Théâtre de Genève. Carole Kittner

Mariel Manuel dans son studio Manuel Manufactures à Lausanne. Nathan Topow

Rencontrer Mariel Manuel sur les toits de Paris et l’écouter nous confier son parcours créatif est une joie. Cette Lausannoise, récompensée par le Swiss Design Award à trois reprises, reste discrète. La styliste a étudié à Anvers et travaillé à Paris auprès de Nicolas Ghesquière chez Balenciaga ou avec Julien Dossena chez Paco Rabanne, maison pour laquelle elle consulte encore. En 2018, elle fonde Manuel Manufactures. Un studio où elle imagine des vêtements et des concepts tout en développant un travail personnel autour de pièces brodées, réalisées à partir de matériaux récupérés. Mariel signe ses premiers costumes pour «Foudre», le long métrage de la Genevoise Carmen Jaquier, en 2020 . C’est de manière très naturelle que FC Bergman, le collectif flamand à l’imaginaire débridé, la mandate pour créer les costumes et accessoires du «Retour d’Ulysse», la nouvelle production maison du Grand Théâtre de Genève.

Quel brief FC Bergman vous ont-ils donné? Je connais la troupe FC Bergman depuis des années. J’espérais vraiment qu’ils me sollicitent un jour. Lorsqu’ils m’ont appelée en novembre 2021, j’étais à New York. J’ai passé des heures au Metropolitan Museum of Art pour comprendre Ulysse et les Grecs. Le brief était très ouvert. Tout le champ des possibles était envisageable. Jamais ils ne m’ont arrêtée.

Comment avez-vous imaginé les costumes du «Retour d’Ulysse»? J’ai fait de nombreuses recherches de matières. Mon père, par exemple, m’a ramené des algues de Californie pour que je tente de les copier. Il me fallait un rendu réel. Dans la mise en scène, Ulysse revient d’un très long voyage, il arrive sur le carrousel à bagages d’un aéroport. Les mondes mythologique et réel s’entrechoquent. Je devais penser à des costumes à la fois concrets et décalés, pour de vrais gens et de vrais dieux. J’ai énormément dessiné et brodé. Neptune, par exemple, est couvert d’écailles iridescentes. J’ai dû faire venir 30 kilos de paillettes d’Inde, chercher des tissus, des métaux. Ulysse, lui, est très frêle. Il a des restes de la mer sur lui, mélangés à de la poudre de diamants.

Comment s’est passée la collaboration avec les équipes du Grand Théâtre? Les gens dans les ateliers sont fantastiques et toujours prêts à essayer mes nouvelles propositions farfelues. Je crois que cela fonctionne bien car je mets la main à la pâte. Mais, ce n’est pas rien de diriger 30 personnes, d’être la chef d’orchestre pour les costumes et les nombreux objets de décor. Je pense au Cheval de Troie, construit avec des lattes de bois flotté du lac Léman, à la sirène momifiée, au carrosse ou encore à l’œil de cyclope.

Quels ont été les plus grands challenges? Je crois qu’il n’y en a pas eu. J’adore diriger et expliquer mes idées en les testant. Je me suis sentie dans mon élément. Peut-être, par moments, le challenge était-il humain, mais je n’ai jamais rien détruit. J’ai toujours refait des choses et maintenant, il me tarde de voir l’ensemble sur scène, même si c’est un peu stressant. Deux jours plus tard, j’ai le défilé Paco Rabanne et ensuite un petit break (rires…)!

Illustration du costume de Neptune couvert d’écailles de poisson, par Mariel Manuel. DR

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.