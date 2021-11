La rédaction - La magie de Noël, c’était perdu d’avance

Il faut avoir un peu de sang allemand dans les veines pour comprendre la sacro-sainte importance des marchés de Noël outre-Rhin. Et le drame émotionnel qui secoue nos voisins à l’approche des Fêtes. Enfant, je me promenais souvent avec ma tante sur le marché d’Augsburg. Cette antichambre de Noël était pour moi une féerie de lumières, une caverne aux trésors colorés de boules et de guirlandes, de bougies, et de cadeaux. Une cascade d’odeurs, de cannelle, d’anis, de chocolat, qui me prenait au ventre dès le premier stand et ne me lâchait plus.

Je passais des heures devant les petits personnages des crèches peints avec minutie, à l’époque encore estampillés «made in Germany». Je frôlais l’indigestion en m’empiffrant de Dampfnudeln, sorte de petit pain au lait cuit à la vapeur et servi avec une sauce vanille. La foule compacte des manteaux tenait au chaud l’enfant haute comme trois pommes que j’étais. Elle m’impressionnait aussi, et je ne lâchais jamais la main adulte qui me tenait. Nous nous arrêtions tous les cinq mètres, parce que dans cette grande ville redevenue village au milieu des stands entassés sur sa place du marché, ma tante connaissait tout le monde et tout le monde connaissait ma tante.

«Une folle envie de tout relâcher, de vin chaud et de biscuits, de chants de Noël et de rires sans masques.»

Après une année sans marchés et alors qu’ils espéraient renouer avec la tradition, voilà les Allemands plus déchirés que jamais à quelques semaines des Fêtes. D’un côté, les mauvais chiffres de cette énième vague du Covid qui impose rigueur et sacrifice, deux qualités inscrites dans l’ADN germanique. De l’autre, une folle envie de tout relâcher, de vin chaud et de biscuits, de chants de Noël et de rires sans masques.

Entre maintenir et fermer leur marché, les villes tâtonnent. Celui de Nuremberg, vitrine touristique par excellence, a baissé le rideau, comme tous les marchés en Bavière d’ailleurs. Pareil en Saxe, où Dresde n’ouvrira pas le plus vieux marché du pays. Sous la pression des commerçants, Berlin a autorisé le célèbre marché du Gendarmenmarkt, mais uniquement pour les visiteurs vaccinés et guéris.

Flou juridique et résilience

Même si cette règle des 2G (pour geimpft oder genesen, autrement dit vacciné ou guéri) se généralise, beaucoup d’organisateurs craignent la foule et sont à deux doigts de tirer la prise. Certains malins ont tenté de profiter d’un flou juridique: le maire d’Erfurt a ainsi divisé son marché en trois zones, pour contourner la limitation du Land à 2000 personnes par manifestation, et en accueillir 6000. Devant le tollé général, la Ville vient de tout annuler.

Depuis le début de la pandémie, j’ai souvent été surprise par la résilience des Allemands, au rythme des couvre-feux et des mesures sanitaires qui, vues de Suisse, paraissent parfois poussées à l’extrême. À la veille de Noël, une fois encore, la majorité d’entre eux serre les dents. Dans les rues d’Erfurt, en face des stands fermés et pas encore démontés, les grands magasins se drapent de noir pour célébrer le Black Friday. On est bien loin de la magie de l’Avent.

Virginie Lenk

Virginie Lenk est journaliste à la rubrique internationale depuis 2019, spécialiste de l'environnement. Elle a travaillé auparavant à la RTS. Plus d'infos

