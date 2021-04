Lettre du jour – La magie de «Jerusalema» Opinion Courrier des lecteurs

KEYSTONE

Genève, 21 avril

Au cœur de la dépression la plus profonde, sans perspectives de lendemain, au bord de l’âme la plus fragile, assaillie par la peur et l’angoisse, là où la paix a déserté chaque minute, chaque seconde de chaque nuit et chaque jour, il peut y avoir encore une voix, une musique qui arrive à réchauffer le froid du désert des sentiments, à faire bouger les idées noires pour un instant et à se faire entendre dans un silence intérieur devenu insupportable.

Si c’est possible l’espace d’une minute, alors, la prochaine fois, peut-être que deux minutes seront possibles, peut-être même que l’envie d’esquisser quelques pas de danse ou simplement de se balancer sur son rythme se fera sentir.

Et même si ce n’est qu’une parenthèse, ce sera de la vie qui revient et elle pourra faire prendre conscience qu’il y a une lumière au bout du tunnel. Cette chanson, capable de bousculer une personne qui n’y croit plus, au-delà de la voix bienfaisante et ensoleillée de la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode, se révèle bien inattendue dans sa traduction du zoulou au français.

«Jerusalema, c’est chez moi, s’il te plaît, viens avec moi, s’il te plaît, protège-moi, s’il te plaît, viens avec moi et protège-moi, ne me laisse pas en arrière, parce que Jerusalema est ma maison.»

Ce chant qui a le pouvoir de susciter un élan vital dans un moment de désespoir fait aussi danser tant de gens différents. Aux quatre coins du monde, sur une chorégraphie joyeuse, elle arrive à créer des liens entre les uns et les autres.

Flashmob à Bruxelles et ailleurs dans le monde. À Genève, HUG et TPG ont pris le temps d’en travailler la chorégraphie et l’ont dansé avec enthousiasme et talent. Les mots simples et sincères de «Jerusalema» peuvent nous toucher au-delà de la frontière de la langue et ont le pouvoir de donner courage et espoir. Reconnaissance.

Martine de Freudenreich

