Le soulèvement à travers l’Iran marque son 83e jour, et les habitants ont entamé une campagne de trois jours d’intenses protestations contre le régime à partir de lundi 5 pour marquer la Journée nationale de l’étudiant le 7 décembre. Cela commémore le 7 décembre 1953, où les soldats du shah Mohammad Reza Pahlavi sont entrés au campus de l’Université de Téhéran pour y tuer trois étudiants de l’École d’ingénieurs. L’intensification actuelle des manifestations contre le régime depuis lundi vise à porter un nouveau coup à l’ensemble du régime des mollahs.

Le dimanche, les protestations ont commencé par des manifestations d’agriculteurs à Ispahan et de travailleurs hospitaliers à Chiraz, qui continuent de souffrir de la détérioration de leurs conditions de vie sous le régime des mollahs. Les étudiants de plusieurs campus des universités ont également participé aux protestations. Les attaques contre les symboles du régime se sont poursuivies à un rythme soutenu dans tout l’Iran.

Le lundi, une grève générale des commerces s’est étendue partout dans le pays, ainsi que dans des universités.

Le procureur général du régime, Mohammad Jaafar Montazeri, a déclaré que la «police de la moralité» n’avait rien à voir avec le système judiciaire et qu’elle avait été suspendue par une autre autorité qui l’avait établie dans le passé. Bien entendu, le pouvoir judiciaire continuera à surveiller les comportements dans la société. Il a ajouté que «face aux émeutiers, le pouvoir judiciaire poursuit les leaders et les principaux éléments, ce qui demande du temps. Nous ne lâcherons rien concernant les principaux auteurs des récentes émeutes. Néanmoins, compte tenu des circonstances particulières du pays, nous devons agir avec prudence.»

Plus tôt dans la semaine, Montazeri avait déclaré que le parlement et le Conseil suprême de la révolution culturelle, un autre organisme chargé de contrôler la vie et le comportement des gens, feraient connaître leur avis sur la question du hijab obligatoire dans deux semaines.

De nombreux gouvernements occidentaux, dont le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada, ont déjà inscrit la «police de la moralité», l’unité chargée de faire respecter la loi sur le hijab, sur leur liste d’entités sanctionnées.

Conçus pour calmer l’opinion publique internationale, les propos de Montazeri ont inspiré plutôt du doute sur le pouvoir du régime à imposer la loi du voile obligatoire selon sa constitution. Mais déjà un député du parlement a affirmé que dans deux semaines, davantage de restrictions vont être imposées en ce qui concerne le voile.

Pourtant, le fait que de tels propos se tiennent en public et que d’autres autorités hésitent à réagir, montre en soi combien la machine de répression a du mal à tourner.

Hamid Enayat Afficher plus Politologue iranien.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.