Basketball – La Macédoine du Nord tient sa revanche Pour son troisième match de pré-qualification à la Coupe du monde 2023, l’équipe de Suisse a perdu à Skopje face à la Macédoine du Nord (67-61). Ses chances de qualification restent intactes. Claude-Alain Zufferey

Jonathan Kazadi (à g.) face au Macédonien Andrej Magdevski, lundi soir à Skopje. FIBA

Jeudi dernier, l’équipe nationale avait parfaitement réussi à maîtriser la Macédoine du Nord (67-62). Cette première victoire dans ce tournoi de pré-qualification lui laissait entrevoir la possibilité de rejoindre les 32 meilleures nations de la planète et ainsi espérer prendre part à la phase finale de la Coupe du monde en Indonésie ou au Japon.

Mais depuis, les choses se sont nettement compliquées avec une défaite vendredi soir face à la Slovaquie (64-56) et un nouveau revers lundi face à un adversaire revanchard qui a réussi une très bonne entame de match à domicile à Skopje. Ou c’est peut-être la Suisse (60 au classement FIBA) qui a complètement manqué son début de partie? Quoi qu’il en soit, la Macédoine du Nord (53e au classement FIBA) a infligé un 12-4 à ses hôtes avant que l’entraîneur des Suisses Illias Papathéodorou ne prenne un premier temps mort alors qu’il restait 6’ 56” dans le premier quart-temps. Il a bien tenté de secouer ses hommes en leur passant un bon savon. Mais la réaction attendue ne s’est pas produite.

Trop maladroits à trois points

Au jeu de celui qui allait être le plus maladroit, ce sont les Helvètes qui ont gagné. D’où un premier quart bouclé sur le score de 18-10. L’écart en faveur des Macédoniens était fait, ce qui leur a permis de prendre confiance et de réussir deux superbes tirs à trois points avant la mi-temps qui a été sifflée sur le score de 26-39.

Après la pause, les Suisses sont revenus avec de bien meilleures intentions. Ils ont largement dominé le troisième quart-temps, qu’ils ont remporté 20-13. À ce moment de la rencontre, tous les espoirs étaient à nouveau permis (52-46). Mais cette folle remontée s’est arrêtée là et ces six points d’écart n’ont pas pu être comblés. Score final: 67-61 en faveur de la Macédoine du Nord.

Le technicien grec Illias Papathéodorou, nommé il y a un mois à la tête de cette équipe, n’a rien pu faire. Il n’a pas réussi à transmettre la clé du match à ses joueurs qui ont vraiment manqué trop de choses pour pouvoir l’emporter. Ils n’ont par exemple converti que quatre de leurs 19 tirs à trois points, tandis que leurs adversaires en ont marqué huit sur 21.

Une qualification toujours possible

Il reste encore une rencontre à la Suisse, jeudi face à la Slovaquie. Une revanche, puisque les Slovaques s’étaient imposés 64-56 lors de la première rencontre. Pour aller plus loin dans la compétition, il va falloir sortir dans les deux premiers de cette poule à trois. Pour l’heure, la Macédoine du Nord est en tête avec deux succès et une défaite, la Suisse est deuxième avec une victoire et deux défaites et la Slovaquie ferme la marche avec un succès et un revers.

