Chronique économique  – La lutte pour l’héritage du siècle

Les régions alpines vont donc reprendre en main les barrages hydroélectriques à échéance des concessions. Le parlement des Grisons vient d’adopter une loi qui fera passer ses participations de 20% aujourd’hui à 80%. En Valais, si tout se déroule comme prévu, le canton (via les Force motrices valaisannes) et les communes exerceront également leur droit de retour à hauteur de 60% (30% chacun). Le Tessin suit la même stratégie.

Ainsi, les villes et cantons du Plateau, qui sont à l’origine des barrages, seront confrontés à une forme de nationalisation régionale de la force hydraulique, qu’ils ont financée depuis près d’un siècle, en versant chaque année une redevance annuelle de quelque 500 millions de francs. 150 millions pour le Valais, le plus grand producteur hydraulique avec 9862 GWh/an (28%) devant les Grisons (21,7%), le Tessin (9,7%) et Berne (9,1%). En clair, les cantons et communes des Alpes acceptent l’héritage prévu par la loi fédérale de 1912 sur la force hydraulique. Les nouveaux propriétaires héritent de la partie dite «mouillée» des barrages (la voûte, les conduites et bâtiments) et devront dédommager financièrement les actuels propriétaires (Alpiq, Axpo, les BKW, etc. ou les distributeurs régionaux) pour la partie dite «sèche» (les turbines, les installations électriques, etc. ). Soit verser une indemnité équivalente à 20% de la valeur totale des ouvrages estimée entre 15 et 20 milliards de francs pour le seul Valais.

300 à 400 millions de francs de revenus

Si les premières transactions ont déjà eu lieu, les ouvrages d’intérêt national et donc stratégique changeront de mains au plus tard en 2039, dont la Grande-Dixence (21 communes concernées!), Emosson, Mattmark et Electra Massa. La loi prévoit, en effet, que les cantons et propriétaires peuvent anticiper de quinze ans le retour des concessions. Ce qui explique que la fièvre monte partout dans les Alpes. Les cantons et communes semblent convaincus que l’héritage est une aubaine économique à ne pas rater. Sur le papier, les futurs propriétaires ont raison; l’exploitation et la vente de l’électricité hydraulique devraient leur rapporter davantage que les redevances; pour le seul Valais, le butin potentiel s’élève à plusieurs centaines de millions de francs annuels (150 actuellement). Peut-être 300 ou 400 millions de francs.

Garder la main-mise sur les barrages alpins

Dans la vraie vie, ce sera sans doute plus compliqué et risqué. Si les barrages suisses ont une grande valeur théorique, les prix de l’électricité peuvent chuter brutalement. Il n’y a pas si longtemps, le géant Alpiq qui envisageait de vendre ses barrages… n’a trouvé aucun acheteur prêt à relever le défi. Dans les années 90, un plan d’aide fut débloqué pour éviter le naufrage des barons de l’électricité. Depuis, les prix sont à nouveau à la hausse et les ouvrages redeviennent de véritables usines à cash. Qu’en sera-t-il dans dix, vingt ou huitante ans (durée des concessions)? Les régions alpines savent qu’elles devront s’allier avec des négociants pour vendre l’électricité sur les marchés étrangers où règne une concurrence féroce et de plus en plus hostile à la Suisse depuis la décision de rompre les négociations avec l’Union européenne.

Quels prix les propriétaires actuels des barrages sont-ils prêts à payer pour demeurer… minoritaires dans l’exploitation des barrages? Les villes et cantons du Plateau, jusqu’ici tout-puissants et majoritaires, feront tout pour rabaisser les prétentions pécuniaires des cantons alpins dans un bras de fer qui prend d’ores et déjà des allures de souk, tant les enjeux sont importants. Les compagnies électriques du Plateau (Alpiq, Romande Énergie, Groupe E, SIG Genève, SIL Lausanne et les consœurs d’Axpo et de BKW en Suisse alémanique) mettront-elles des limites aux ambitions (bénéfices), voire aux illusions des cantons alpins? La bagarre s’annonce rude dans un secteur peu transparent et où foisonnent les conflits d’intérêts.



