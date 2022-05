Trente-sept communes mobilisées – La lutte contre le jet de mégots s’intensifie autour du lac Les mégots de cigarettes sont les déchets le plus souvent retrouvés au bord du lac. Ils polluent plus qu’on ne croit et sont un danger pour la faune. Action de sensibilisation sur le terrain. OBO

Des bulles d’information seront installées dans des endroits grand public des bords du lac.

Pour la deuxième année consécutive, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (Cipel), Summit Foundation et l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) se mobilisent pour lutter contre la pollution par les mégots de cigarettes, le déchet le plus souvent retrouvé au bord du lac. Cette année, précise un communiqué, 37 communes du pourtour du lac – soit 16 de plus que l’an dernier – côté suisse et côté français, participent cette année à cette campagne de prévention qui s’adresse au grand public.

Nettoyage du lac Quatre tonnes de déchets repêchées dans le Léman La fréquentation estivale des plages du Léman exerce une forte pression sur le lac et ses rives. La Cipel, Summit Foundation et l’ASL poursuivent cette année encore une action de sensibilisation contre les mégots de cigarettes jetés sur les plages, les rives et les enrochements qui bordent le Léman, pour prévenir l’abandon du déchet le plus souvent retrouvé lors des actions de ramassage.

Sensibiliser le grand public

Des panneaux pour sensibiliser à l’impact des mégots de cigarettes sur la qualité des eaux du Léman seront installés par les communes participant à l’opération au bord du lac, grâce à un financement de la Cipel. Les messages de la campagne portent autant sur les conséquences pour la faune que sur la pollution de l’eau ou encore sur le transport des mégots par la pluie jusque dans l’environnement.

Dans ce communiqué, les trois organisations annoncent que des actions sur le terrain vont compléter cette campagne d’information avec l’organisation de journées de nettoyage au bord du lac grâce à l’ASL, l’animation du jeu «Trash Quiz» de l’ASL sur les changements de comportements ou encore la distribution d’Ecobox, les cendriers de poche de Summit Foundation en fer-blanc recyclé et fabriqués en Suisse.



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.