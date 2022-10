Campagne contre les vols – La lutte contre le cambriolage bat son plein en Suisse La 8e journée nationale de prévention contre les cambriolages a été lancée lundi. Au menu, des conseils pour réduire le risque de se faire voler. Etonam Ahianyo

Au niveau national, les statistiques montrent que les vols par effraction ou par introduction clandestine sont en recul. Keystone

Savez-vous que lorsque les jours raccourcissent en automne, les cambrioleurs distinguent plus facilement si les maisons ou les appartements sont inoccupés? Savez-vous aussi qu’entre septembre et mars, on constate une augmentation des cambriolages dits «du crépuscule» dans des lieux privés en Suisse?

Fort de ces constats, la lutte contre le cambriolage bat son plein. Trois organisations ont lancé, lundi, la 8e journée nationale de prévention contre les cambriolages.







Cette campagne, portée par les corps de police suisses, la Prévention suisse de la criminalité (PSC) ainsi que Sécurité et habitat Suisse (SHS), vise à informer la population des risques de cambriolage en mettant l’accent sur les mesures de prévention appropriées (lire encadré).

Vols par effraction en recul

Au niveau national, les statistiques montrent que les vols par effraction ou par introduction clandestine sont en recul. Dans le canton de Vaud par exemple, 12’500 cambriolages ont été enregistrés en 2012, alors que l’année 2021 en a comptabilisé 3569, soit une baisse de 71%.



Malgré cette baisse, le phénomène reste d’actualité, selon l’association Sécurité et habitat Suisse. «La Journée nationale de prévention contre les cambriolages est d’une grande utilité, quand bien même le nombre de cambriolages par effraction et de vols par introduction clandestine est actuellement en recul», souligne-t-elle sur son site internet.

Soixante-trois habitations volées par jour

À l’appui, l’association rappelle que tous les jours, pas moins de 63 habitations en moyenne en Suisse sont l’objet d’une effraction et 24 d’un vol par introduction clandestine.



Le mode opératoire des cambrioleurs se résume ainsi: ils pénètrent dans un appartement ou dans une maison par une fenêtre ou par la porte, au rez-de-chaussée ou par la cave, en passant par la porte du balcon ou de la terrasse, et dérobent des biens.



Bien que la sécurité à cent pour cent n’existe pas, la campagne procure aux citoyens quelques conseils qui sont de nature à réduire considérablement le risque de cambriolage.

Fermez les portes, les fenêtres et les autres accès, même lors d’absences de courte durée Ne mettez pas vos valeurs en évidence et placez-les en lieu sûr Simulez une présence et avisez vos voisins lors d’absences prolongées. Ils peuvent veiller sur votre domicile Si vous constatez un comportement suspect, appelez sans délai le 117 Demandez conseil. De nombreux corps de police, mais aussi des entreprises privées, disposent de conseillers et conseillères en matière de sécurité.

D’amples informations peuvent être obtenues sur le site internet: www.unis-contre-le-cambriolage.ch.

