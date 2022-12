Université de Genève – La lutte contre la précarité des chercheurs en mal de financement En janvier, le rectorat promettait des mesures pour soutenir le corps intermédiaire. Parmi elles, la création de postes stables se fait attendre. Rachad Armanios

Yves Flückiger, recteur de l’Université de Genève. LUCIEN FORTUNATI

En janvier 2022, une enquête de l’Université de Genève (UNIGE) jetait une lumière crue sur la précarité du corps intermédiaire - postdoctorants, assistants, chargés de cours et autres collaborateurs sans contrat fixe, soit 3800 personnes. Le rectorat promettait de corriger le tir, mettant en consultation un plan d’action de 32 mesures. Mais les plus substantielles d’entre elles sont espérées en 2024 seulement. Et elles ne résoudront pas les problèmes structurels, estime le personnel concerné.