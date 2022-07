Produits du terroir genevois – La longeole sans sel nitrité déchue de son identité Un jeune charcutier n’a pas recours à cet additif controversé. Sollicitée, l’interprofession a refusé d’assouplir le cahier des charges qui donne droit à la certification IGP. Théo Allegrezza

Romain Pellet devant son stand à la Halle de Rive, en mai 2021. LAURENT GUIRAUD

Ceci n’est pas une longeole. Sur l’étal de Romain Pellet, dans la Halle de Rive, la traditionnelle saucisse aux graines de fenouil se nomme désormais «La Genevoise». Pourtant, sa fabrication est toujours identique à celle de ses jumelles exposées sur les autres stands et dans les boucheries du canton – à un détail près. L’artisan substitue le sel nitrité, un additif aussi répandu que controversé, par du sel de Guérande et un peu de sucre. Pour cette raison, il n’a plus le droit d’employer l’appellation officielle.