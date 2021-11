Cigarettes électroniques – La loi «vapote», un écran de fumée? La nouvelle loi sur les produits du tabac a été adoptée par le parlement en octobre. Fini le flou juridique qui entourait les divers produits apparentés aux cigarettes. Les milieux médicaux sont toutefois déçus. Yseult Théraulaz

Les médecins déplorent le fait que rien n’est mis en œuvre pour que les jeunes ne soient pas sollicités par la publicité, notamment sur les réseaux sociaux. Getty Images

Les cigarettes électroniques (ou vapoteuses) ainsi que les produits de tabac chauffé et tous les autres dérivés du tabac ne peuvent pas être considérés au même titre qu’un paquet de pâtes ou de biscuits. Et pour bien marquer cette différence, le parlement a enfin adopté la loi sur ces produits (LPTab) en octobre dernier. Un pas décisif qui survient après plus de six ans de tergiversations, même si sa mise en application n’est pas prévue avant le milieu de l’année 2023.

«C’est la première loi fédérale en matière de produits du tabac et assimilés, précise Jean-Paul Humair, directeur du Cipret (Centre d’information et prévention du tabagisme), à Genève. Des lois existent toutefois déjà dans certains cantons. Tous ces produits (cigarettes, tabac chauffé, vapoteuses, snus) vont enfin sortir de la catégorie des denrées alimentaires et être traités spécifiquement.»