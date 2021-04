Votations du 13 juin – La loi sur le CO2 coûte cher aux PME, selon les opposants Le comité d’opposants issus des milieux économiques a lancé sa campagne mardi.

Un comité d’opposants à la loi sur le CO₂, issus des milieux économique, a organisé une conférence presse mardi. Keystone/Anthony Anex

La loi sur le CO2, soumise au vote le 13 juin, coûtera cher aux PME, aux consommateurs et aux ménages, estime un comité d’opposants issus des milieux économiques. Elle apporte des charges supplémentaires alors que la Suisse est déjà exemplaire en matière de politique climatique, selon lui.

La loi est pleine d’interdictions, de taxes et de redistributions. L’essence et le diesel renchériront de 12 centimes par litre, la taxe sur le mazout et le gaz sera plus que doublée, les chauffages au mazout et au gaz seront pratiquement interdits et une nouvelle taxe allant jusqu’à 120 francs sera introduite sur chaque billet d’avion, ont fait valoir les opposants mardi devant la presse.

Ces coûts supplémentaires pèseront lourdement sur les revenus faibles et moyens, les habitants des régions rurales et des zones périphériques ou de montagne, qui dépendent de leur voiture. La loi est antisociale et injuste, a déclaré le conseiller national Christian Imark (UDC/SO).

Alors que la ministre de l’Environnement Simonetta Sommaruga estime que la facture se montera à 100 francs, l’entrepreneur arrive à des charges supplémentaires pouvant atteindre 1000 francs par famille. À cause de la loi, des entreprises à forte intensité énergétique vont déplacer les emplois vers les pays à bas salaires au détriment du climat, a ajouté Christian Imark.

Double peine

Dans la situation actuelle, il est irresponsable de vouloir imposer encore plus l’économie, a expliqué Casimir Platzer, président de GastroSuisse. La loi va renchérir le carburant, le mazout et le gaz. L’hôtellerie-restauration sera doublement pénalisée avec d’une part une augmentation de ses coûts fixes et une baisse de la clientèle à cause de la hausse des prix.

La Suisse est déjà exemplaire en matière de politique climatique et beaucoup a déjà été entrepris pour le climat, a souligné Christophe Reymond, directeur général du Centre patronal. Les émissions de CO2 ont diminué de 24% par habitant ces dix dernières années. En outre, les émissions de la Suisse ne sont responsables que d’un millième des 43 milliards de tonnes de CO2 émises dans le monde, a avancé le Vaudois.

Le comité économique contre la loi sur le CO2 comprend plusieurs associations telles que Commerce Suisse, Gastro Suisse, l’Association des propriétaires fonciers HEV, le Centre patronal, ainsi que des associations de la branche automobile et du chauffage au mazout. La semaine dernière, plus de 200 associations économiques et entreprises ont présenté leurs arguments en faveur de la révision.

ATS

