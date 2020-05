Suisse – La loi sur l'assurance-chômage sera modifiée Le Conseil fédéral a dû créer une base légale pour pouvoir concrétiser le financement additionnel de l'assurance chômage, grevée par la pandémie.

Les 14,2 milliards de francs libérés par le Conseil fédéral permettront de désendetter le fonds de l’assurance-chômage. Keystone

La loi sur l'assurance chômage devra être modifiée pour permettre le versement des 14,2 milliards de francs destinés à la désendetter suite aux mesures prises contre la crise du coronavirus. Le Parlement traitera cette modification de manière urgente lors de la session d’automne.

Le Conseil fédéral a dû créer une base légale pour pouvoir concrétiser le financement additionnel de l'assurance chômage qu’il a décidé la semaine dernière. Après avoir consulté les commissions compétentes, il a décidé mercredi d’adapter la loi et de proposer une procédure extraordinaire afin que la modification puisse être entérinée le plus vite possible.

Procédure ouverte

Grâce à cette base légale, seuls les coûts effectifs de la réduction de l’horaire de travail liés à la crise du Covid-19 pourront être financés par les finances fédérales. Les 14,2 milliards de francs libérés par le Conseil fédéral permettront de désendetter le fonds de l’assurance-chômage et d’éviter ainsi une hausse des cotisations à l’assurance chômage.

Ce montant s’ajoutera aux 6 milliards auxquels les Chambres ont donné leur feu vert en session spéciale. En raison des mesures prises pour atténuer les effets de la crise sur l’économie, l'assurance chômage présentera des dettes estimées à plus de 16 milliards de francs à la fin de l’année.

Une brève procédure de consultation sera ouverte avant les vacances d’été. Une fois finalisé, le message pourra être transmis au Parlement avant la session d’automne.

( ATS/NXP )