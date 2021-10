Dépôt de plainte – «La loi doit protéger les policiers, pas les délinquants» La présomption de légitime défense doit s’appliquer à chaque agent. Cette idée choc de Céline Amaudruz bouscule le débat sur les violences policières. Florent Quiquerez

L’évacuation de la ZAD sur la colline du Mormont (VD) a donné lieu à des affrontements. Des manifestants ont d’ailleurs accusé la police d’une répression démesurée. Ce qu’elle conteste. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Elle-même l’admet, le drame de Morges (VD) a été l’affaire de trop. Alors que certains y voient une bavure policière, Céline Amaudruz a une tout autre lecture. «Un homme armé d’un couteau s’en prend à un policier. Ce dernier fait feu et tue son agresseur. Aujourd’hui, il fait l’objet d’une enquête pour meurtre.» Pour la conseillère nationale (UDC/GE), c’est le monde à l’envers. «On attend des policiers qu’ils nous protègent. Mais quand ils neutralisent un délinquant, on les accuse d’avoir eu la main trop lourde et de faire preuve de racisme endémique (ndlr.: l’homme était de couleur).»