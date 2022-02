Chronique économique - La loi des séries, version conjoncturelle

Les malheurs ne viennent jamais seuls ou, comme l’avait crûment exprimé Jacques Chirac dans une formule qui a fait le tour du monde, «de toute façon, les merdes volent en escadrille»*.

Il ne s’agit pas ici de l’Ukraine, quoique. Ce qui est en cause, c’est l’accumulation de vents contraires pour l’avenir de nos économies. La pandémie a laissé sur le carrelage un certain nombre de scories, et principalement une rupture des circuits d’approvisionnement sans lesquels des industries pourtant sollicitées par une demande requinquée peinent à augmenter leurs rythmes de production, avec par exemple cette conséquence pour le moins inattendue que, sur le marché automobile français et probablement d’autres, les véhicules d’occasion se vendent aussi bien et parfois même plus cher que les véhicules neufs.

Il y a ensuite l’inflation. Prises par surprise par une bouffée de renchérissement d’ampleur inattendue, les banques centrales, à commencer par l’américaine, se préparent à faire remonter les taux d’intérêt. L’arme est dérisoire, et surtout à double tranchant. Trop peu et trop tard, le serrage de vis n’aura que peu d’effets, et pourrait même attiser les prix, puisqu’il ne ferait qu’accroître les coûts de production. Trop appuyé, il ferait alors basculer la conjoncture dans la récession, parce qu’il interromprait la reprise en asphyxiant la consommation et l’investissement. La politique monétaire avance donc sur une ligne de crête, sans aucune possibilité de recul ni d’autre choix, à la différence des libertés qu’elles, les banques centrales, s’étaient accordées lorsqu’à l’inverse, il n’y a pas si longtemps, il leur importait d’empêcher par tous les moyens la déflation.

Ensuite, il y a la crise possible, voire déjà entamée, des approvisionnements énergétiques, électricité, gaz, pétrole. Les prix à la pompe s’envolent, des coupures de courant ne semblent plus invraisemblables, le gaz pourrait même carrément manquer. Ce sont là des facteurs de renchérissement qui font partie de la vague d’inflation, même si les offices de statistique ont pris l’habitude de distinguer ce qu’on appelle l’inflation sous-jacente, ou «core inflation» (c’est-à-dire l’inflation hors alimentation et énergie), de mouvements de prix considérés comme transitoires, ou saisonniers. De toute façon, dans le climat délétère que nous vivons, ce genre de distinguo ne fait guère de sens; les besoins de rattrapage sont tels, après deux années d’économie figée par la pandémie, que la spirale prix et salaires ne va pas attendre que les experts en modélisation économétrique aient tranché pour s’amorcer.

Tout est ainsi réuni pour que le monde renoue connaissance avec la stagflation, cette position de pat conjoncturel de sinistre mémoire, dont il avait eu tant de peine à se défaire au sortir des chocs pétroliers des années 70. On dira, et on aura raison, que les deux situations ne sont pas comparables. À l’époque, les structures économiques étaient rigides, sclérosées, obsolètes, alors qu’aujourd’hui ce sont des marchés ouverts et concurrentiels qui leur donnent leur pleine efficacité (avec les excès qu’on leur connaît, ajouteront les contempteurs du «néolibéralisme»). N’empêche. Pour digérer les exagérations et déséquilibres qui se sont creusés depuis la crise financière de 2008 et la bulle internet qui l’a précédée, il faudra bien accepter, comme naguère, une longue période de jeûne et de pénitence.

* Ou, comme le rappelait le commentateur en chef du «Financial Times», «Economic sorrows come in battalions» (Martin Wolf, le 8 février dernier).

