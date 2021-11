Les projections sont claires – La loi Covid et l’initiative sur les soins à plus de 60% de oui Les projections Tamedia basées sur les résultats des premières communes donnent la loi Covid-19 gagnante, avec 62% de oui et l’initiative sur les soins infirmiers avec 61% de oui. L’initiative sur la justice échouerait nettement avec seulement 32% de soutien. Titus Plattner Patrick Monay

La loi Covid devrait passer assez largement, selon les premières projections de Tamedia. 62% des citoyennes et des citoyens soutiendraient cette modification au niveau national. Ces projections sont calculées sur la base des résultats fournis par les premières communes. La marge d’erreur est de 1,5% à 12 h 30.

Les cantons urbains semblent approuver la loi Covid-19 plus fortement. Bâle-Ville soutient la loi à plus de 70%, Zurich à 65% et Genève à 64%

L’initiative sur les soins infirmiers, qui demande une revalorisation du personnel soignant, passe également haut la main. La majorité des cantons devrait facilement être atteinte.