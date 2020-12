Épreuves de val d’Isère – La locomotive Feuz prête à foncer à toute vitesse Le Bernois, véritable métronome en descente, part à la chasse d’un quatrième globe consécutif dans la discipline reine ce week-end à Val d’Isère. Sylvain Bolt Val d'Isère

La saison passée, Beat Feuz avait perdu son principal adversaire Dominik Paris, blessé au genou. Mais l’Italien est de retour cette saison. EPA/Guillaume Horcajuelo

Avec Beat Feuz, c’est quasi chaque fois pareil lorsqu’il s’élance d’un portillon de départ d’une descente. Vous ne prenez pas beaucoup de risques en misant sur un podium du roi de la glisse. Lors des trois précédents hivers, le Bernois est monté vingt fois sur la boîte en 26 descentes disputées. Six victoires et aucune défaillance en dehors du top 8 durant cette période lui ont permis de rafler trois globes de cristal de la spécialité. Et ce n’est visiblement pas près de changer cet hiver, alors que les cadors de la vitesse sont de retour ce week-end à Val d’Isère. «Beat, c’est un monstre, a résumé le «papy» Johan Clarey, bientôt 40 ans et toujours un prétendant à une première victoire en Coupe du monde. C’est impressionnant, car il n’y a pas une piste sur laquelle il n’est pas bon!»

«C’est impressionnant, car il n’y a pas une piste sur laquelle Beat Feuz n’est pas bon!» Johan Clarey, descendeur tricolore

Le Bernois de 33 ans a enfilé ses dossards lors des séances d’essai comme un gamin qui retrouve son terrain de jeu favori. Il peut rejoindre dans la légende Franz Klammer au printemps prochain, en soulevant un quatrième globe consécutif dans la discipline reine. Mais à Val d’Isère, «Kugelblitz» ne regarde pas plus loin que le bout de ses spatules. «Je suis surtout content d’être là, de pouvoir reprendre la compétition après autant de temps, a lâché le flegmatique helvète. Et j’espère que mon amie Katrin pourra m’accompagner à Wengen et à Kitzbühel, car elle est un précieux soutien.»

Plus seul au monde

Comme à son habitude, il n’a pas fait brûler ses cuisses musclées, se contentant surtout de reprendre ses marques avant de s’envoyer des shots d’adrénaline le jour J. Le triple vainqueur du Lauberhorn est la locomotive d’une équipe suisse de vitesse qui a grandement contribué à détrôner l’Autriche, après trois décennies de règne. Car il faut ajouter aux prouesses du Bernois celles de son coéquipier Mauro Caviezel, vainqueur du globe de super-G et les exploits de Corinne Suter, reine de la vitesse avec ses deux boules de cristal.

«Les bons résultats en vitesse ne dépendent plus que de moi, comme il y a encore deux ou trois ans» Beat Feuz, chef de file de la vitesse helvétique

«Les bons résultats en vitesse ne dépendent plus que de moi, comme il y a encore deux ou trois ans, a estimé Beat Feuz, profitant des derniers rayons de soleil de la station de Haute Tarentaise avant les flocons qui ont envahi la station vendredi après-midi et qui menacent la tenue des épreuves. Il y a Caviezel, Janka qui sont des candidats au podium, mais aussi Niels Hintermann ou Urs Kryenbühl qui peuvent faire des tops 15. Et puis Marco Odermatt va se rapprocher des premiers.»

Le dos de Janka inquiète

Le Bernois ne précise pas que ses deux expérimentés acolytes ne sont pas forcément dans les meilleures dispositions au moment d’ouvrir la saison de vitesse. Carlo Janka, lâché par son dos, a été très perturbé pendant sa préparation et a chaussé ses skis à Val d’Isère sous antidouleurs, terminant dans le dur ses manches d’essais. Mauro Caviezel, lui, s’est remis sur les skis seulement mi-octobre après s’être déchiré le talon d’Achille en juin passé lors d’un entraînement physique. «Je dois retrouver mes sensations et m’adapter à ces nouvelles chaussures conçues spécialement suite à cette blessure», a lâché le frère de Gino un brin résigné dans l’aire d’arrivée.

Alors, forcément, les regards se tournent vers Marco Odermatt, qui est entré dans la cour des géant lundi passé à Santa Caterina, mais qui devrait surtout être un candidat aux avant-postes en super-G, tout en emmagasinant de l’expérience en descente.

«Je ne sais pas si cela se confirmera en course, mais j’espère pouvoir rivaliser avec Beat Feuz dès ce week-end» Dominik Paris, ex-aecquo avec le Bernois lors du dernier entraînement

Ce week-end, Beat Feuz a hâte de retrouver son rival transalpin Dominik Paris, qui avait été lâché par son genou en pleine bagarre pour le globe la saison passée. «On a skié une journée ensemble à Cervinia et je ne me fais pas de soucis, il est prêt à en découdre», a prévenu le Bernois de son sourire malicieux, après avoir terminé dans le même temps que son rival vendredi. «Je ne sais pas si cela se confirmera en course, mais j’espère pouvoir rivaliser avec lui dès ce week-end», a rétorqué Dominik Paris. L’acte I de ce week-end s’annonce déjà palpitant.