Élections cantonales genevoises – La liste de Pierre Maudet mise sur une campagne de terrain Dans la dernière ligne droite de la campagne, Libertés et justice sociale a présenté à la presse des propositions se voulant en écho avec les préoccupations de la population. Rachad Armanios

Les candidats de Libertés et justice sociale Pierre Maudet, Nicolas Pivin, Maren Knief Clerc et Frédéric Saenger face à la presse, à la librairie le Rameau d’Or. ENRICO GASTALDELLO

Redynamiser Genève en proposant 24 projets, réalisables en une législature et susceptibles de rassembler à gauche et à droite. Voilà comment la liste Libertés et justice sociale décrit l’ossature de sa campagne électorale. Cette liste s’est construite autour de l’ex-conseiller d’État et ex-PLR Pierre Maudet.