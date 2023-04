Centre de détention à Genève – La Ligue suisse des droits de l’homme veut la fermeture de Favra En plus d’exiger la libération de deux personnes, détenues dans l’établissement depuis plusieurs mois, les avocats ont dénoncé de nombreux manquements du centre. Henri Neerman

Le bâtiment, initialement conçu comme un centre de détention pénale pour peines de courte durée, a par la suite été transformé en centre de détention administrative pour personnes en attente de renvoi. LMS

Ce mardi 18 avril, au cours d’une audience qui aura duré plus de six heures, les avocats de la Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH), Me Dina Bazarbachi et Me Léonard Micheli-Jeannet, ont demandé fermement la remise en liberté de leurs clients, en attente de renvoi depuis plusieurs mois au centre de détention administrative de Favra. Tous deux mettent principalement en cause des conditions inadmissibles au sein d’un lieu qu’ils estiment comme totalement inadapté à ce genre de cas. C’est dans ce centre que, le samedi 8 avril passé, un détenu avait été retrouvé sans vie.

Fait exceptionnel pour ce type d’audience: étaient appelées à la barre deux personnes en qualité de témoin. Le premier, Mac Morel, est membre du comité genevois de la LSDH, organisation dont les membres rendent régulièrement visite aux détenus. De l’autre côté, était également présente Marie-Christine Granouillet, directrice du centre de détention administratif de Favra.

Des dysfonctionnements

Au cours de l’audience, plusieurs dysfonctionnements ont été pointés du doigt par la défense: entre autres, l’absence d’une aire de promenade acceptable, un suivi médical lacunaire, une hygiène douteuse, ainsi qu’un manque de possibilités de communiquer avec l’extérieur. La directrice de l’établissement s’est défendue sur la plupart de ces points.

Les avocats, à l’issue de leur plaidoirie, ont tous deux demandé la libération de leurs clients, ainsi que la fermeture immédiate de l’établissement. Selon eux, celui-ci n’est conforme à aucune norme et violerait même l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, relatif à l’interdiction de la torture.

Développement suivra

