Pathologies respiratoires – La Ligue pulmonaire examine l’impact du changement climatique Pour célébrer ses 111 ans, l’association genevoise propose une conférence traitant des conséquences sur les maladies respiratoires. Caroline Zumbach

La Ligue pulmonaire genevoise traite de nombreux patients atteints d’apnée du sommeil. LIGUE PULMONAIRE SUISSE



Quels sont les effets réels du réchauffement climatique et de la pollution sur les poumons? Afin d’éclaircir cette question de plus en plus brûlante, la Ligue pulmonaire genevoise organise une conférence publique le 15 juin à 17 heures à la Salle du Faubourg. Son codirecteur Hiro Takahashi répond à nos questions sur les activités de cette association plus que centenaire.