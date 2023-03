Passage de témoin à Plainpalais – La librairie du Vent des Routes fait peau neuve Ce samedi, après plus de vingt ans de bons et loyaux services, Philippe et Alain feront leurs adieux à cette arcade fort appréciée de Plainpalais. Mais la relève est assurée. Laurence Bezaguet

Le Vent des Routes fait peau neuve. LAURENT GUIRAUD

Malheureusement, ce n’est pas un poisson d’avril! Samedi dès 10 heures, Philippe et Alain feront leurs adieux à la librairie du Vent des Routes, située à Plainpalais, sous la forme d’un petit-déjeuner, «en toute simplicité, en toute amitié». Mais le passage de témoin s’annonce prometteur. La nouvelle équipe, exclusivement féminine avec Catherine, Dominique, Lucie et Stéphanie, vous accueillera dorénavant dans un environnement renouvelé et rajeuni.

La librairie a ouvert en mars 2000, en même temps que l’agence de voyages NEOS et le restaurant thaï le Nyamuk. Ce projet commun à 4 compères, issus de l’agence et de la librairie Artou, a séduit un large public qui s’y «sent comme à la maison».

Recette réussie

L’intention était de créer un espace voyage où le public trouverait tout ce qui est nécessaire à la préparation d’une évasion, proche ou lointaine: des cartes, des guides, des récits, de la littérature et des renseignements auprès de l’agence. De pouvoir également se restaurer sur place avec une cuisine exotique; le tout dans un même lieu. Et l’on peut dire, après vingt-trois années d’activité que la recette a amplement réussi.

«Le livre a été et reste une histoire de passion, souligne Alain. Et des passionnés, il y en a! J’ai pu le constater pendant les cinq jours du Salon du livre à Palexpo. Surtout du côté de la jeunesse. Depuis quatre décennies que je travaille dans ce milieu, j’entends pourtant souvent dire que c’est la fin du livre papier…»

Himalaya et Inde

La librairie de Plainpalais va, elle, poursuivre sa spécialité voyage à laquelle ses nouvelles pilotes ont décidé d’ajouter un rayon jeunesse et écologie. Philippe et Alain continueront, quant à eux, à accompagner des voyageurs en Himalaya et à travers le sous-continent indien.

Pour l’heure les amis du Vent des Routes sont invités, ce samedi dès 11 heures, à venir inaugurer cet espace bleuté, un brin renouvelé. Apéro et dédicace du livre «Les aquarelles d’un architecte voyageur» de Jean-Pierre Montmasson, en plus.

Librairie Le Vent des Routes, samedi 1er avril dès 11 heures, 50, rue des Bains, 1205 Genève

