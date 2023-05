Roman graphique – La libido adolescente sans filtre Signée par un trio d’autrices, «Mes quatorze ans» évoque la découverte de la sexualité de manière cash. Philippe Muri

Lucie et son petit copain Camille. Extrait de la couverture de «Mes quatorze ans. Enquête sur ma découverte de la sexualité». ÉD. GALLIMARD

À 14 ans, en quelques mois, le désir devient l’alpha et l’oméga de l’existence de Lucie Mikaelian. À son journal intime, la jeune Parisienne confie ses frustrations et ses amours. Mais surtout son obsession: elle veut perdre sa virginité. Ça tombe bien, car depuis trois mois, elle sort avec Camille, un blondinet, habile skateur. Lucie se fait cette promesse: Camille sera le premier. Bien sûr, des fantasmes à la réalité, il y a un gouffre, où se côtoient la naïveté, le regard masculin et les injonctions au corps parfait.