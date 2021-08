L’invitée - La liberté d’expression est étouffée au Maroc

Pendant plus d’une année, trois journalistes d’investigation et défenseurs de droits humains, Omar Radi, Soulaimane Raissouni et Imad Stitou ont été incarcérés arbitrairement, mis à l’isolement, sans accès aux pièces de leurs dossiers judiciaires dans le royaume du Maroc.

Mi-juillet, ils ont été condamnés à de la prison ferme (6 ans pour Omar Radi, 5 ans pour Soulaiman Raissouni et une année pour Imad Sitou) sur la base d’accusations fragiles et sans respect de leur droit à un procès équitable.

L’état de santé de Soulaiman Raissouni et Omar Radi, après une longue grève de la faim entamée en avril, s’est considérablement dégradé, mais les autorités marocaines semblent leur refuser encore l’accès aux soins et aux médicaments nécessaires. L’intégrité physique et le bien-être moral (notamment le refus d’accorder un droit de visite à l’épouse de Soulaiman Raissouni et à leur petit garçon) ne sont pas garantis.

La détention arbitraire, les condamnations et le refus systématique des autorités marocaines d’accéder aux différentes requêtes de ces trois journalistes (notamment leur droit à un procès équitable) visent à sanctionner leur travail d’information.

Soulaiman Raissouni s’est en effet distingué par une ligne éditoriale critique à l’égard des autorités marocaines.

Omar Radi est connu pour ses enquêtes sur les accaparements de terres collectives, la corruption des hauts fonctionnaires, la surveillance policière et les violations des droits humains.

Le sort de ces trois journalistes symbolise la condamnation du journalisme indépendant au Maroc et exerce une pression sur toutes celles et ceux qui souhaitent faire entendre une voix critique.

Officiellement il n’y a pas de prisonniers politiques ou d’opinion au Maroc. Le code de la presse réformé en 2016 stipule que les journalistes ne peuvent être détenus pour leurs activités professionnelles. Néanmoins, de forts soupçons d’instrumentalisation de la justice et de manipulation politique ont été exprimés à la suite des rapports notamment du Groupe de travail Onusien sur la détention arbitraire.

Autrement dit, des procès de droit commun tendent à masquer des procès politiques.

À plusieurs reprises, j’ai interpellé le Conseil fédéral en le rappelant à ses devoirs de promotion des droits humains.

Je me suis également entretenue avec l’ambassadeur du Maroc, à ce propos et à sa demande, qui s’est voulu rassurant. Je constate cependant que la liberté de la presse a été derechef bridée.

Il est grand temps que le Maroc reprenne sa place parmi les nations qui respectent les droits fondamentaux, notamment ceux des journalistes. Faute de quoi les campagnes de dénonciations internationales devront s’intensifier dans la période à venir.

