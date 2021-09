Quotidien fribourgeois en fête – La Liberté célèbre ses 150 ans avec un spectacle de lectures Le journal fribourgeois veut marquer un moment important de son existence en offrant au public un spectacle de lectures «souvent drôles», inspirées de ses articles.

La Liberté a pour mission première de faire de l’information. KEYSTONE

Pour ses 150 ans, La Liberté part en tournée. Le quotidien fribourgeois va donner à six reprises, à partir de mercredi, un spectacle de lectures, «souvent drôles», tirées d’un florilège d’articles ou de rectificatifs certifiés authentiques, parus dans le journal ces dernières années.

Sur scène, les comédiens Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier et le rédacteur en chef de La Liberté, Serge Gumy, liront des textes avec la complicité musicale de Pierre-Do, peut-on lire vendredi dans le journal. Une première version de ce spectacle avait été donnée en 2019, dans le cadre du restobar du Théâtre des Osses. Il s’intitulait alors «Les dangers du journalisme».

«Nous avions envie de faire quelque chose d’exceptionnel pour cet anniversaire. Ce spectacle de 2019 avait surpris le public, et les retours étaient bons, a déclaré Serge Gumy dans les colonnes de son quotidien. Le reprendre pour une tournée nous a semblé être une bonne façon d’aller à la rencontre de nos lecteurs».

«Quelque chose d’exceptionnel»

Selon le rédacteur en chef, La Liberté a pour mission première de faire de l’information, «mais nous osons sortir de ce rôle traditionnel pour faire de l’humour et de l’autodérision. Il y a du sourire et de la tendresse dans ce spectacle». Le public constatera que «les dangers du journalisme» à La Liberté ne sont évidemment pas ceux des reporters de guerre. L’un d’eux consiste à se tromper et à devoir faire un rectificatif, par exemple après avoir confondu un ramequin avec un gâteau du Vully.

Le spectacle sera suivi d’un apéritif et d’un moment de partage avec les lecteurs. La Liberté prévoit aussi d’autres événements pour fêter ses 150 ans, comme la parution du livre «Les conquêtes de La Liberté», et deux suppléments à paraître, l’un sur les coulisses de la fabrication du journal (22 septembre) et l’autre sur son histoire (1er octobre).

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.