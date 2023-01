Extradée de Suisse – La libération de la mère de Camille se jouera en cassation Les soutiens vaudois de Priscilla Majani sont partagés entre tristesse de la voir rester en prison et espoir de la voir libérée lors de la prochaine étape judiciaire. Cédric Jotterand

L’avocat en Suisse de Priscilla Majani, Benjamin Schwab, confirme le pourvoi en cassation de cette maman qui a passé cinq ans dans la clandestinité dans la région morgienne avec sa fille. ODILE MEYLAN

Le verre à moitié vide ou à moitié plein? Quand on parle d’un proche qui se trouve en prison et dont on est persuadé de l’innocence, il est clair que la question ne se pose pas en ces termes à propos de Priscilla Majani, dont la peine pour avoir «enlevé» sa fille à son père il y a onze ans a été réduite début janvier par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.