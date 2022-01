Recours du Ministère public – La libération conditionnelle d’un détenu cassée par la justice Le risque de récidive d’un toxicomane a été jugé trop important, contrairement à l’avis de l’instance précédente. Eric Budry

La Chambre pénale de recours a jugé que le risque de récidive de A. était trop important pour le libérer aux deux tiers de sa peine. LAURENT GUIRAUD

Il n’y aura pas eu de cadeau de Noël pour A., un détenu de 36 ans. Alors que le Tribunal d’application des peines et mesures (Tapem) avait accepté, en novembre, sa libération conditionnelle pour le 4 décembre, l’instance de recours estime qu’il doit purger sa peine entièrement. La Chambre pénale de recours de la Cour de justice a suivi l’argumentation du Ministère public, qui avait fait recours: compte tenu de ses antécédents judiciaires, le risque de récidive était trop important.

Dans un arrêt daté du 3 janvier, la Chambre, présidée par Corinne Chappuis Bugnon, dresse un inventaire des délits de cet homme né à Djibouti et adopté à 9 ans par une famille française résidant en Bretagne. Détenteur en Suisse d’un permis G (frontalier), ce cuisinier de formation souffre d’addiction aux psychotropes et a plusieurs fois été condamné pour consommation de stupéfiants et trafic de drogue en 2019 et en 2021. Il avait écopé en tout de près de 5 mois de détention. Il lui restait encore un peu plus de 1 mois et demi à purger.