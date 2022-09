Crise énergétique en Suisse – La libéralisation du marché de l’électricité prend l’eau Aux critiques syndicales et de gauche s’ajoutent les doutes de la droite et de l’économie. La perspective d’un accord avec l’UE ne fait plus le poids. Florent Quiquerez - Berne

Pour les entreprises qui ont choisi le marché libre, l’explosion des prix est un défi majeur. Certaines souhaitent revenir dans le monopole. KEYSTONE

C’est l’histoire d’un naufrage inattendu. En juin 2021, le Conseil fédéral annonçait vouloir libéraliser le marché de l’électricité. Un an – et une crise énergétique – plus tard, plus personne ne semble y croire. Même Simonetta Sommaruga, ministre en charge du dossier, l’affirmait dans l’interview qu’elle nous a accordée en fin de semaine dernière: «Plusieurs entreprises qui étaient sur le marché libre demandent à réintégrer le monopole. Je pars du principe qu’une libéralisation n’a plus aucune chance au parlement. Et j’ai de la compréhension pour cela.»