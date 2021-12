Solutions – La lecture dévoile toute sa richesse

Le problème Afficher plus

Festivals, salons, dédicaces, expositions, lectures en direct… À Genève, les événements autour du livre pullulent. On en compterait plus de 600 par an, quand le Covid ne sévit pas. À tel point qu’il est bien difficile de savoir où et quand ont lieu toutes ces manifestations, hormis les grands rendez-vous. Un nouveau site internet permet désormais de s’y retrouver.