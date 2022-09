Le 22e sommet de la Shanghai Cooperation Organisation (SCO) qui vient de se tenir à Samarcande en Ouzbékistan nous interpelle à plus d’un titre.

À l’origine, au début du siècle, la SCO a été créée comme un lieu de contact en matière de sécurité régionale entre les pays asiatiques issus de l’URSS et la Chine. Depuis, son agenda s’est tout d’abord étendu à des questions d’infrastructures en rapport avec les avancées du projet chinois de la «Route de la soie». Avec l’adhésion de l’Inde et du Pakistan en 2017, puis de l’Iran la semaine dernière, l’organisation prend une dimension géopolitique plus affirmée. En effet, le président russe n’a pas fait mystère de son intention de profiter du sommet de Samarcande pour poser les jalons d’une coopération économique et potentiellement militaire à visée anti-­occidentale. Il ne semble pas avoir remporté – pour le moment – un franc succès, du moins si l’on en juge par les propos et attitudes mesurés des autres leaders présents. Il ne faut pas oublier que quatre des neuf membres du club, sans compter l’inconnue iranienne, disposent de l’arme nucléaire. Même si Poutine n’a pas réussi à imposer son agenda, il serait faux de penser que Samarcande a été un rallye des supporters de la Pax americana et de sa globalisation. L’ébauche d’un pôle euro-­asiatique qui pourrait prendre désormais plus de poids, appelle trois observations.

Tout d’abord, le fait que les pays présents à Samarcande sont habités par 45% de la population mondiale, mais ne disposent que de 25% du produit mondial, met en exergue l’iniquité durable dans la répartition des richesses. Cette situation est endémique, se décline sur tous les continents et signifie qu’une grande partie de la population mondiale reste privée de conditions de vie dignes. Transposé au plan géopolitique, cela signifie que Samarcande n’a pas fait le plein de mécontentement anti-­occidental et qu’il reste un potentiel à exploiter. Imaginons que la prochaine fois les pays d’Afrique et d’Amérique latine rejoignent le groupe des neuf… pour faire bloc. Pour éviter une telle confrontation, il est urgent que la question dite du développement soit abordée par l’Occident à frais nouveaux. Un renouvellement tant conceptuel que politique est urgent.

Ensuite, il est à noter que techniquement, le sommet de Samarcande a eu lieu pendant qu’à New York débutait la 77e AG de l’ONU. Cette pseudo-coïncidence symbolise la volonté d’une partie du monde de marginaliser les structures de gouvernance issues de la Seconde Guerre mondiale. Le blocage actuel de la gouvernance mondiale augmente soudainement l’importance des solutions régionales. Ainsi, la guerre en Ukraine oblige l’UE à se repenser dans ses fondements, aussi géopolitiques. En effet, vue depuis Shanghaï, l’Europe n’est qu’un lointain appendice – une presqu’île – de la masse imposante de l’Eurasie avec sa richesse territoriale, minérale et démographique presque infinie.

Finalement, l’essentiel. La SCO est au mieux une assemblée de mécontents unis par des frustrations partagées à l’égard de l’Occident. À ce stade, la SCO, tout comme ses avatars éventuels, n’est pas en mesure de proposer aux démunis de la planète un scénario mobilisateur, un idéal susceptible de mettre le monde en marche. Cela donne peut-être un répit, mais le temps presse. Si l’idéal occidental de liberté et de dignité veut faire le poids à l’avenir au niveau mondial, il doit en urgence retrouver sa vigueur et se traduire en actes de grande portée. L’enjeu qui se dessine est vital. Il est illusoire de miser sur l’innovation technologique – comme on a jadis misé sur le libre-échange – pour qu’elle résolve seule tous les problèmes. Non, il faudra plus que le métavers pour relever le défi de Samarcande.

Paul-H. Dembinski Directeur de l'Observatoire de la finance.

