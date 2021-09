Football – La Lazio et West Ham ont gagné, pas l’OM Les Italiens et les Anglais ont fait ce qu’il fallait lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Les Marseillais ont fait match nul contre Galatsaray et le match a été arrêté quelques minutes. Yves Desplands

La rencontre entre l’OM et Galatasaray a été chaude. AFP

Groupe E: Galatasaray en tête

Galatasaray a pris la tête du groupe, jeudi soir, lors de la deuxième soirée de Ligue Europa, à la faveur de son match nul (0-0) obtenu sur le terrain de Marseille. Le match a été interrompu avant la fin de la première période quand des pétards et des fumigènes ont été jetés depuis le parcage où étaient réunis les supporters du club turc.

La partie a été arrêtée à la 39e minute, alors que le score était de 0-0. Plusieurs fumigènes venaient d’être allumés dans le secteur des supporters de Galatasaray.

Un d’entre eux a touché un chargé de sécurité sur la pelouse et un autre a atteint le Virage Nord du Vélodrome, où sont installés plusieurs groupes de supporters de l’OM.

De très nombreux pétards ont alors explosé et quelques provocations ont suivi entre supporters turcs et marseillais. Le match a été interrompu un peu plus de cinq minutes, les joueurs restant sur la pelouse. Il a repris dans le calme.

Dans l’autre rencontre, la Lazio s’est imposée 2-0 contre le Lokomotiv Moscou et a pris par la même occasion la deuxième place du groupe avec 3 points. Les buts romains ont été les œuvres de Basic (13e) et Patric (38e)

Groupe F: Sans faute de l’Étoile Rouge

L’Étoile Rouge Belgrade a remporté son deuxième match et domine le groupe avec 6 points. Les Serbes se sont imposés 1-0 sur le terrain de Ludogorets grâce à un but de Kanga (64e).

Braga suit au classement avec 3 points grâce à la victoire acquise jeudi contre Midtjylland 3-1. Les Danois ont ouvert la marque sur un penalty transformé par Ferreira à la 19e minute. Mais les Portugais n’ont rien lâché et un penalty de Galeno (55e) et des buts de Horta (62e) et Galeno (95e) ont donné la victoire à Braga.

Groupe G: Leverkusen et le Real Betis invaincus

Le Bayer Leverkusen n’a pas fait dans le détail sur le terrain du Celtic Glasgow. Les Allemands se sont imposés 4-0 et sont invaincus après deux journées. Hincapie (25e), Wirtz (35e), Alario (58e, pen.) et Adli (94e) ont fait le boulot pour le Bayer.

Le Real Betis est lui aussi à 6 points après deux journées grâce à sa victoire en Turquie contre Ferencvaros 3-1. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Espagnols prendre les devants grâce à un but contre son camp de Wingo (76e) et une réussite de Tello (95e).

Groupe H: West Ham devant

West Ham United a remporté son deuxième match dans ce groupe, cette fois contre le Rapid Vienne (2-0). Les Anglais ont scoré grâce à Rice (29e) et Benrahma (94e).

Le Dynamo Zagreb suit West Ham au classement avec 3 points. Les Croates sont allés s’imposer 3-0 sur le terrain de Genk. Les buts ont été inscrits par Ivanusec (10e), puis Petkovic a marqué deux penalties (45e + 3 et 67e).

