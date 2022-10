JOANA ABRIEL

Genève, 17 octobre

On a pu lire dans la «Tribune de Genève» du 12 octobre, parmi les propos de la directrice du Service enseignement et évaluation du DIP que «le fonctionnement de la langue doit être au service de la communication». C’est un peu court.

Avant d’être un instrument de communication, la langue est un lieu de vie. C’est un creuset, riche et sonore, dans lequel se forge une partie de l’individu. Parce qu’elle est maternelle, la langue est d’abord matrice: en elle, on trouve un sens à ce qui nous arrive parce qu’on peut nommer les heurs et les malheurs, les faire signifier, leur donner une raison d’être, éloigner la nuit. De plus, la langue propose un code rigide, des cases sont là, réservées, et ce code chacun peut le remplir au gré de sa propre histoire. Elle permet de mettre de l’ordre dans le monde, intérieur et extérieur. En elle s’organise donc la pensée, s’articulent les éléments de la réflexion. Elle offre ainsi la jouissance de comprendre, le bonheur qui donne parfois l’envie de s’abîmer dans les phrases, les vers ou simplement les lettres qui s’organisent. Parce que la langue est musique, l’enfant qui l’acquiert puis l’adulte qui la maîtrise aiment à en jouer comme d’un instrument. Imitation enfantine infinie des mots, puis des motifs, repris dans la bouche d’un autre, plaisir des phrases rythmées qui se répètent!

Mélodie des mots de mon enfance, des noms de lieux qui me donnent, aujourd’hui encore, le frisson! Le corps entier passe dans la langue pour y rejoindre l’âme, et c’est alors ce qu’on appelle la «voix». Dans la voix, une séduction apparaît, et bientôt un érotisme. Une littérature. Et non pas simplement de la communication comme chez les marmottes. Qu’on est loin du credo pédagogiste qui entend la simplifier par tous les bouts! Au DIP, c'est la vision de l'être humain qui est fausse.

Jean Romain Député PLR

