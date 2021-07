L’invité - La langue n’appartient pas à l’Instruction publique

Il n’existe aucune raison pour que la CIIP (Conférence latine des directeurs de l’instruction publique) nous dicte la manière d’utiliser notre langue française, la massacre, la triture, en se fondant sur des critères purement idéologiques. Le rôle des responsables scolaires romands se cantonne à défendre le français et à promouvoir notre langue. Si en plus ils pouvaient la faire aimer, ce serait bien.

Car avant d’être un instrument de communication, la langue est un lieu de vie. C’est un creuset, riche et sonore, dans lequel se forge une partie de l’individu. Parce qu’elle est maternelle, la langue est d’abord matrice: en elle, on trouve un sens à ce qui nous arrive parce qu’on peut nommer les heurs et les malheurs, les faire signifier, leur donner une raison d’être, éloigner la nuit. De plus, la langue propose un code rigide, des cases sont là, réservées, et ce code chacun peut le remplir au gré de sa propre histoire. Solidifier l’informe. Elle permet de mettre de l’ordre dans le monde, intérieur et extérieur. En elle s’organise donc la pensée, s’articulent les éléments de la réflexion. Elle offre ainsi la jouissance de comprendre, le bonheur qui donne parfois l’envie de s’abîmer dans les phrases, les vers ou simplement les lettres qui s’organisent.

Parce que la langue est musique, l’enfant qui l’acquiert puis l’adulte qui la maîtrise aiment à en jouer comme d’un instrument. Imitation infinie des mots, puis des motifs, repris dans la bouche d’un autre, plaisir des phrases rythmées qui se répètent! Mélodie des mots de mon enfance, des noms de lieux qui me donnent, aujourd’hui encore, le frisson! Le corps entier passe dans la langue pour y rejoindre l’âme, et c’est alors ce qu’on appelle la «voix». Dans la voix, une séduction apparaît, et bientôt un érotisme. C’est en fait ce que les Grecs appelaient «Logos». Les premiers, ils ont découvert cette métaphysique du langage, ce qui fait qu’il y a de la littérature, et non pas simplement de la communication, comme chez les phoques ou les marmottes. Qu’on est loin du credo pédagogiste qui entend simplifier notre langue! Enfin, toucher à la langue, même à l’accent circonflexe, c’est pour celui qui est né de sa langue s’en prendre à son identité. On est d’une langue comme on est d’un pays, saccager l’un, c’est piétiner l’autre.

La langue appartient à tous ceux qui l’utilisent, qui la servent tous les jours, qui lui permettent d’évoluer en fonction de la transformation des sciences et des arts. Des sensibilités aussi. C’est dans le creuset du peuple que les mots de demain et leur orthographe trouvent leur nourriture, et non pas dans d’obscures officines sous la houlette de gourous pédagogistes métastasés jusqu’aux yeux d’idéologie.

Si nous acceptons aujourd’hui que l’État nous dicte comment parler et comment écrire, demain ce même État pourra modifier les portées des notes de musique bien trop compliquées, réécrire l’Histoire et réviser les pensées philosophiques au motif que les plus bornés ne les comprendront pas. En aucun cas l’État, et encore moins l’instruction publique si balourde, n’a à intervenir dans ces domaines. La langue appartient à tous et pas à la CIIP.

Jean Romain Afficher plus Député et philosophe

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.