La Genève féministe 1/4 – «La langue est façonnée par notre société centrée sur les hommes»

Pascal Gygax est psycholinguiste expérimental à l’Université de Fribourg. Grâce à des expériences, il étudie les liens entre notre façon de parler et notre manière de voir le monde. Il a cosigné «Le cerveau pense-t-il au masculin?» avec Sandrine Zufferey et Ute Gabriel, un livre ludique qui montre à quel point la langue est politique.

Comment la langue influence-t-elle notre perception de la réalité?

Le cerveau est paresseux. Il ne peut pas traiter toutes les informations qu’il reçoit, donc il fait des choix. Quand je dis «Le médecin demande aux étudiants de se laver les mains», vous allez probablement imaginer un homme qui s’adresse à d’autres hommes, parce que c’est plus compliqué pour votre cerveau de se représenter des hommes et des femmes avec un masculin neutre. Résultat, vous allez plus régulièrement penser à des hommes et leur porter plus d’attention, plus les remarquer.