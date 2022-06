Égalité des chances – La langue des signes pourrait devenir langue nationale Les sourds de Suisse attendent ce mercredi le vote de Berne qui pourrait inscrire la langue des signes dans la loi. Cela renforcerait leur droit à l’interprétariat. Sébastien Jubin

Pour promouvoir la langue des signes, il existe des soirées de sensibilisation, comme ici dans un restaurant de Genève. Ce sont des personnes sourdes ou des interprètes qui servent. Laurent Guiraud

Ce mercredi 1er juin 2022, le Conseil national se prononce sur la motion intitulée «Reconnaissance de la langue des signes par une loi sur la langue des signes». Le texte a été déposé par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture de la Chambre du peuple. Que demande cette motion? Elle a pour buts la reconnaissance et la promotion des langues des signes ainsi que l’égalité des personnes sourdes et malentendantes.