MARIE-LOU DUMAUTHIOZ

Vernier, 21 juillet

En ces temps de canicule, quel challenge pour la «Tribune» du 20 juillet de s’exposer aux certitudes de 18 linguistes très remontés envers une orthographe qu’ils s’activent à rectifier au gré d’un air du temps passé au tamis de leurs convenances académiques! Thème récurrent qui n’allait pas laisser indifférents ces milliers de puristes déterrés virtuellement pour une battle décidée face à des alchimistes «atterré(e)s» d’une telle conviction rétrograde.

Le présent texte se plaît donc à relancer l’éternelle querelle entre puristes-réfractaires et linguistes-progressistes pour une vérité unique et exclusive. À lire le diktat scientifique autoritaire des uns et la nostalgie primaire des autres, il est apparu un tel fossé lexical que toute entente structurelle paraît compromise, mais pas irréversible.

Toutefois, contrairement aux préjugés apparents, nous n’irons pas jusqu’à qualifier de «gauchiste» une frange linguistique démocratique face à des puristes orphelins d’une école communale où la dictée était reine. Le passage à un laboratoire scientifique des langues aux concepts futuristes devenait donc incompatible aux ardeurs de puristes, fervents défenseurs de leurs humanités.

Loin de nous, toutefois, l’idée de diviser ces deux tendances littéraires aux accents discordants, destinés à se réconcilier au nom d’une langue française qui a horreur du vide laissé par ses poètes disparus, gardiens d’un temple au parvis fait d’embellies et de phrasés non négociables. Puissent de leurs divergences surgir néanmoins des bienfaits d’une musicalité consensuelle!

Tout cela avec l’aide actualisée d’un ChatGPT, formaté à l’envi pour résoudre artificiellement leurs différends, annonciateurs de prémices d’un langage commun doté d’une intelligence ouverte à tout un chacun! Alors seulement on pourra parler de coup de sang propice à une entente aussi pure que possible, mais aussi linguistique que nécessaire. Et que le manifeste de ces maîtres linguistes contribue à combler ce vide ancestral avéré entre deux approches pour un même but, celui de la défense de la langue française!

Joseph Crelier

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.