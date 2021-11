Dérives des réseaux sociaux - La lanceuse d’alerte vole au secours du Parlement européen

Les eurodéputés examinent en ce moment deux réglementations majeures visant à mettre au pas les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). D’après le commissaire européen chargé du marché intérieur et du numérique, Thierry Breton, les dérives de Facebook dénoncées par l’américaine Frances Haugen ne pourraient avoir lieu sous les futurs règlements européens.

Au Parlement européen, la cuisine des textes est souvent longue et semée d’embûches. Le délai du vote du texte en commission parlementaire permet d’auditionner aujourd’hui la lanceuse d’alerte américaine Frances Haugen. Cette ingénieure et ancienne employée de Facebook a révélé cette année que l’entreprise Facebook avait conscience du potentiel nuisible de ses réseaux sociaux pour les adolescents, mais a choisi de les ignorer pour continuer à générer du profit. C’est ce genre de comportements qu’il faut cibler dans les législations européennes à venir, pour les élus. «Ses révélations mettent à nu le conflit inhérent entre le modèle économique des plateformes et les intérêts des utilisateurs», affirme l’eurodéputée allemande Anna Cavazzini (Verts), qui a invité Frances Haugen.