Balade le long de nos rivières (2/5) – La Laire, bien plus qu’un cours d’eau Situé dans le far west genevois entre Chancy et Sézegnin, le site offre 1000 paysages: forêts redevenues sauvages, prairies et terres cultivées. Eric Budry

La Laire parcourt sept kilomètres en France, puis six en Suisse. Son vallon est l’une des cinq zones alluviales d’importance nationale du canton de Genève. EBU

Affluent du Rhône qu’elle rejoint à Chancy, la Laire (à ne pas confondre avec l’Aire) naît sur le Mont-de-Sion, en Haute-Savoie, à 15 kilomètres de là. Sur le tronçon de la balade qui est proposée, elle paresse entre Chancy et Sézegnin, marquant nonchalamment la frontière entre la Suisse et la France. Une limite humaine dont se moque bien la nature – et aujourd’hui le randonneur – déployant ses fastes et ses beautés de part et d’autre sans distinction.