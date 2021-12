Vin et TV – La Lagune version Mademoiselle Le château bordelais, décor d’«Objectif Top Chef», offre trois vins selon les budgets. David Moginier

Caroline Frey et son Mademoiselle L. TDG-A

Cela fait des semaines que les spectateurs du début de soirée peuvent admirer le château La Lagune qui sert de décor à «Objectif Top Chef». Mais la propriété de la famille Frey, qui réside en Suisse, est surtout un château bordelais classé 3e Grand Cru en Haut-Médoc. Caroline Frey, qui gère et cultive les domaines familiaux (sauf le champagne Billecart-Salmon), et ses parcelles en Valais, a depuis longtemps lancé leur passage en bio et biodynamie.

À La Lagune, la certification date de 2013 pour ses 80 hectares plantés sur une magnifique croupe graveleuse de la région. Ici, cabernet sauvignon, merlot et petit verdot se conjuguent pour produire un bordeaux puissant mais qui sait jouer sur la finesse et la fraîcheur pour exprimer ses arômes de griotte, de framboise et de menthe.

Nos dernières bouteilles Dégustation de vin Un P’tit Délire qui voit orange Ambitions viticoles Les Sother voient joliment rouge Dégustation de vin Un sauvignon de derrière les tilleuls Le château propose un deuxième vin, le Moulin de La Lagune, basé sur les mêmes cépages, plus accessible en prix et en arômes. Et, depuis 2004, un troisième vin labellisé bio, Mademoiselle L. Né sur les vignobles du château, ce vin a déménagé cinq millésimes plus tard, les Frey ayant racheté les 25 ha du cru bourgeois Tour du Haut Moulin, qui sont devenus Mademoiselle L de La Lagune. Caroline Frey et ses équipes lui ont donné un caractère sexy, plaisant, plus facile encore pour se donner un maximum de plaisir immédiat. La rigueur du cabernet sauvignon qui structure le jus est contrebalancée par la gourmandise du merlot qui lui apporte le fruit. Un vin de joie.

David Moginier couvre l'actualité gastronomique et des vins. Il est également coresponsable de la rubrique des portraits et est secrétaire général de la rédaction. Plus d'infos @grizzlymog

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.