Ni homme, ni femme, ou les deux. Les genres multiples se heurtent de plus en plus à la binarité qui fait cours en matière administrative. Le militantisme LGBTQI+, comme ici à Barcelone en 2021, tente de donner de la visibilité à cette cause: ici, c’est le drapeau qui représente les intersexes qui est brandi.

SOPA Images/LightRocket via Gett