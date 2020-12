Elle attaque le Conseil d’État – La justice soutient le port du masque dans les magasins Saisie du recours d’une commerçante à la fin de l’été, la Chambre constitutionnelle le balaie et conteste toute atteinte grave à la liberté économique. Fedele Mendicino

Pour les juges, le masque n ’ empêche pas les clients de se rendre dans les commerces ni le personnel de vente de faire son travail . LAURENT GUIRAUD

À la fin de l’été, une commerçante, opposée à l’obligation de porter le masque dans les magasins à Genève, a saisi la Chambre constitutionnelle. Elle estime notamment que cette contrainte viole toute une série de libertés (personnelle, de mouvement, économique) tout en créant une distorsion de concurrence, par exemple, par rapport aux commerces vaudois, soumis à des mesures moins drastiques. Selon nos renseignements, les juges viennent de rejeter son recours.

Message contradictoire sur le masque

Dans le cadre de son recours, cette commerçante déplore qu’une personne dans l’impossibilité de se procurer un masque se voit limitée dans ses déplacements. Elle considère que le Conseil d’État, qui a décidé de rendre le port du masque obligatoire dans les magasins par le biais d’un arrêté, l’a fait sans base légale et que seul le Grand Conseil pouvait agir. De plus, écrit la recourante, l’obligation est d’autant plus disproportionnée que les «autorités avaient été contradictoires en niant l’utilité du port du masque» dans un premier temps. Enfin, d’après elle, aucune étude n’avait été entreprise sur les risques du masque pour la population.