Constructions illicites – La justice s’empare du scandale immobilier de Verbier La première audience en lien avec cette affaire tentaculaire s’est tenue mardi à Sion. Elle révèle des lectures irréconciliables des faits. Récit. Julien Wicky , Sion

L’affaire des constructions illicites a éclaté il y a plus de cinq ans. Un système a permis la construction de chalets surdimensionnés. KEYSTONE

Un jour viendra où la justice traitera des chalets illégaux de Verbier (VS). Il sera question de ces bâtisses de luxe surdimensionnées, autorisées au mépris des règlements communaux et des lois cantonales et fédérales, de la responsabilité des autorités qui ont sciemment autorisé ces pratiques ou fermé les yeux sur elles. D’anciens élus et fonctionnaires de la Commune de Bagnes sont prévenus de gestion déloyale des intérêts publics dans cette affaire qui empoisonne le Vieux-Pays depuis plus de cinq ans.

Mais ce lundi à Sion, deux d’entre eux, l’ancien président, Éloi Rossier, et l’ancien secrétaire communal, étaient pour la première fois devant la justice pour un tout autre motif: le licenciement d’un ancien employé communal, Gabriel Luisier. À première vue, c’est une procédure annexe. En réalité, elle est hautement symbolique et symptomatique de l’affaire.